СМИ: в 2020 году в Венесуэле состоятся только парламентские выборы

КАРАКАС, 14 июля. /ТАСС/. Председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Дьосдадо Кабельо заявил, что в следующем году состоятся только выборы в Национальную ассамблею (однопалатный парламент, в настоящее время контролируемый оппозицией). Соответствующее заявление он сделал в субботу во время выступления на митинге в Каракасе.

"Единственные выборы, которые состоятся в 2020 году, будут Национальной ассамблеи. Так записано в конституции", - заявил политик, чьи слова приводит Венесуэльское агентство новостей. Кабельо также отметил, что возглавляемый им орган власти "может назначить выборы в любое время".

Представители венесуэльской оппозиции требуют проведения в стране досрочных выборов президента. По их словам, этот вопрос обсуждается в рамках диалога с правительственной делегацией, который стартовал в понедельник на Барбадосе. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в среду заявил, что переговоры проходят успешно. Ранее Мадуро не исключал, что по итогам контактов с оппозицией удастся прийти к соглашениям.

Выборы президента Венесуэлы, победу на которых одержал Мадуро, состоялись в мае прошлого года. Оппозиция отказалась признавать их результаты, такую же позицию заняли США, ЕС, ряд стран латиноамериканского региона, Канада и Австралия.