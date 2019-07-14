США осудили задержание в Каракасе двух приближенных Гуайдо

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Власти США осуждают задержание в Каракасе двух приближенных лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал в субботу на своей странице в Twitter.

"США осуждают произвольное задержание режимом [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро двух членов команды временного президента Хуана Гуайдо. Диктатура продолжает использовать запугивание для подавления инакомыслия. Мир не может позволить, чтобы эти нарушения прав человека продолжались. Мадуро должен уйти", - написал Болтон.

В пятницу Гуайдо утверждал, что Эрик Санчес и Джейсон Париси, охранявшие семью оппозиционера, были похищены сторонниками Мадуро. В субботу министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес во время пресс-конференции в Каракасе сообщил, что задержанные обвиняются в краже оружия и попытке продать его.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.