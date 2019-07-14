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Минобороны Турции сообщило о прибытии в Анкару еще двух самолетов с элементами С-400

В ведомстве заявили, что ожидают прибытие седьмого по счету самолета из России
ЗРК С-400 Сергей Мальгавко/ТАСС
Описание
ЗРК С-400
© Сергей Мальгавко/ТАСС

АНКАРА, 14 июля. /ТАСС/. Шестой российский самолет приземлился в воскресенье с новой партией элементов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на авиабазе Мюртед в провинции Анкара. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

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"Поставки ЗРС С-400 продолжаются. В связи с этим шестой самолет приземлился на авиабазе Мюртед", - говорится в распространенном заявлении.

Ранее там приземлился также пятый самолет с компонентами С-400. В турецком оборонном ведомстве сообщили, что в воскресенье ожидается прибытие седьмого рейса из России.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. По данным Минобороны Турции, в этот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. На следующий день прилетел еще один российский самолет.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

В новость были внесены изменения (10:03 мск) - добавлена информация о прибытии шестого самолета

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