Немецкий политолог назвал поставки С-400 в Турцию "огромной победой" Путина

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию стали победой Москвы и грозят осложнить отношения Турции с партнерами по НАТО. Об этом написал профессор кафедры политологии Университета Кельна Томас Егер в статье для портала Focus .

"Поставки первых элементов системы и сборка российскими специалистами на территории Турции - огромная победа президента Путина. Его репутация в мире вновь повысилась, доступ к важным военным данным станет преимуществом для российских органов безопасности, а сближение Турции с Россией - сильным ударом [по НАТО]", - считает политолог.

Автор статьи, которая была опубликована в субботу, отмечает, что турецкий президент Тайип Эрдоган со скепсисом относится к президенту США Дональду Трампу. В Путине же он, наоборот, видит "более эффективную опору" на случай, если начнет испытывать внутриполитические сложности.

"Если Турция выйдет из НАТО, то это станет для альянса горькой геостратегической потерей", - отмечает эксперт. По его мнению, исключать этого полностью нельзя. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от нескольких факторов: насколько сильным будет недовольство Запада в связи с реализацией контракта на С-400; насколько сильным будет давление со стороны Вашингтона и Москвы; в чем Эрдоган будет видеть наибольшую выгоду для укрепления своих позиций.

О ракетных комплексах

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. По данным турецкого оборонного ведомства, в тот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. В Управлении оборонной промышленности Турции также заявили, что "поставки других элементов продолжатся в ближайшее время".

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Турция - первая страна НАТО, которая получит от России зенитные системы подобного класса.

США пытались помешать Турции купить С-400. Вашингтон множество раз предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений, США могут ввести в отношении Турции различные санкции. Кроме того, речь шла о возможном отказе от продажи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.