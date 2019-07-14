СМИ: в Гонконге тысячи демонстрантов вышли на акцию протеста

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 июля. /ТАСС/. Тысячи продемократических активистов в Гонконге в воскресенье вышли на очередную антиправительственную акцию протеста. На этот раз демонстрация впервые проходит в отдаленном от центра спальном районе Шатин на Новых территориях в материковой части города, сообщает радиостанция RTHK .

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Организаторы манифестации обещали, что она будет носить мирный и спокойный характер. Сотни полицейских принимают меры для обеспечения безопасности по маршруту шествия.

Месяц с лишним назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и ставит под угрозу демократические свободы в этой автономной территории с особым статусом.

Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявляла о решении снять этот вопрос с текущей повестки на неопределенный период, назвав законопроект "нежизнеспособным". Однако это не остановило волну протестов.

В субботу вечером в другом пригородном спальном районе Шэншуй, расположенном на границе с Шэньчжэнем, были отмечены стычки между полицией и демонстрантами, вышедшими на протест против наплыва заезжих китайских спекулянтов-перекупщиков. Приезжая сюда под видом туристов, "челноки" скупают в Гонконге для последующей перепродажи на материке всевозможные беспошлинные товары - от детского сухого молока до электроники и предметов роскоши. Чтобы не ездить далеко, они облюбовали торговые точки в приграничных спальных микрорайонах, вызывая раздражение местных жителей. Власти в воскресенье заявили, что уже приняли ряд мер на границе для решения этой проблемы.

Вместе с тем на этой неделе в различных районах города появились так называемые стены Леннона в поддержку демократии, облепленные яркими листочками-стикерами с протестными надписями. Возле них уже неоднократно отмечались стычки и перепалки между продемократическими активистами и их противниками, которые пытались сорвать или поджечь вывешенные надписи.