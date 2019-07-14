Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который "внес существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет". Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС. При этом в документе вообще не упоминаются США, которые 1 февраля объявили в одностороннем порядке о начале шестимесячной процедуры расторжения документа, обвинив Россию в нарушении его положений. В ответ на эти действия Россия со своей стороны объявила 3 июля о приостановке выполнения договора.

"Мы глубоко озабочены развитием ситуации вокруг ДРСМД, действие которого может прекратиться 2 августа. Мы сожалеем об официальном решении России 3 июля 2019 года о приостановке выполнения своих обязательств по ДРСМД. Мы твердо призываем Российскую Федерацию ответить на серьезные озабоченности относительно создания, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования, а также на связанные с этим серьезные опасения о несоответствии этой системы положениям ДРСМД", - говорится в документе.

В этом контексте ЕС призывает Россию "немедленно принять серьезные и транспарентные действия, чтобы обеспечить полное и проверяемое выполнение ДРСМД". "Предстоящие дни представляют собой последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения этого важного элемента европейской безопасности", - говорится в документе.

Россия ранее неоднократно заявляла о полном соответствии ракеты 9М729 всем положениям ДРСМД. 23 января этого года Минобороны России в качестве жеста транспарентности провело в Москве специальную демонстрацию этой ракеты для иностранных военных атташе. Военные атташе США и государств НАТО просто проигнорировали приглашения на эту презентацию и отказались от ее посещения.

Разработки Россией новых крылатых ракет различного базирования были активизированы после одностороннего выхода США в 2002 году из Договора по противоракетной обороне 1972 года. Пытаясь убедить Вашингтон отказаться от этого шага, Москва неоднократно предупреждала, что он приведет к новой гонке наступательных ракетных вооружений, создаваемых в качестве ответа на развертывание глобальной системы ПРО США.

По планам США, американская глобальная система ПРО должна была достичь полной операционной готовности в 2018 году, однако уже к 2012 году эти планы были свернуты из-за отсутствия у США достаточно эффективных противоракетных технологий. Из всей системы были построены лишь объекты ПРО у российских границ в Румынии и Польше. Их пусковые установки, по мнению многих российских экспертов, могут быть легко переоборудованы для размещения там ударных крылатых ракет с ядерными боеголовками.