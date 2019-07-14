Число получивших украинское гражданство сократилось в два раза за пять лет

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Количество лиц, которые получили украинское гражданство, за последние пять лет сократилось почти вдвое. Об этом агентству УНН сообщили в Государственной миграционной службе Украины (ГМСУ).

"По данным ГМСУ, в частности, количество лиц, которые приобрели гражданство Украины по территориальному происхождению, в прошлом году составило 3388, тогда как в 2017 году таких было 3639, а в 2014 году - 6438 человек", - приводит УНН данные ГМСУ.

В миграционной службе также сообщили, что количество лиц, которые приобрели украинское гражданство на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства, с начала 2019 года составило лишь 29 человек. По данным ГМСУ, в 2018 году таких было 70 человек, а в 2014 году - 125 человек.

Сообщается, что сократилось и число лиц, принятых в гражданство по указу президента Украины. В этом году оно составило 652 человека, в прошлом - 983 человека, а в 2014 году - 1339 человек.

По данным отчета ООН "Перспективы мирового народонаселения", население Украины к 2050 году сократится почти на 20%.