{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число получивших украинское гражданство сократилось в два раза за пять лет

В Государственной миграционной службе Украины сообщили, что с начала 2019 года только 29 человек получили украинский паспорт на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Количество лиц, которые получили украинское гражданство, за последние пять лет сократилось почти вдвое. Об этом агентству УНН сообщили в Государственной миграционной службе Украины (ГМСУ).

"По данным ГМСУ, в частности, количество лиц, которые приобрели гражданство Украины по территориальному происхождению, в прошлом году составило 3388, тогда как в 2017 году таких было 3639, а в 2014 году - 6438 человек", - приводит УНН данные ГМСУ.

В миграционной службе также сообщили, что количество лиц, которые приобрели украинское гражданство на основании соглашений об упрощенном порядке изменения гражданства, с начала 2019 года составило лишь 29 человек. По данным ГМСУ, в 2018 году таких было 70 человек, а в 2014 году - 125 человек.

Сообщается, что сократилось и число лиц, принятых в гражданство по указу президента Украины. В этом году оно составило 652 человека, в прошлом - 983 человека, а в 2014 году - 1339 человек.

По данным отчета ООН "Перспективы мирового народонаселения", население Украины к 2050 году сократится почти на 20%.

Теги
Украина
Выход США и России из ДРСМД
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД
В заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС отмечается, что договор "внес существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет"
Читать полностью