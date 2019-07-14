Глава Минфина Британии: Brexit без сделки лишит Лондон влияния на торговую политику ЕС

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Выход Великобритании из Евросоюза без соглашения о сотрудничестве существенно ограничит влияние Лондона на проводимую Брюсселем торговую политику. Такое мнение выразил глава британского Минфина Филип Хаммонд, который в интервью программе "Панорама" вещательной корпорации Би-би-си поделился своими соображениями относительно перспективы "жесткого" сценария Brexit, информирует в воскресенье агентство Press Association .

Несмотря на то, что на подготовку к Brexit британские власти потратили более £4 млрд ($5 млрд), по мнению Хаммонда, в случае выхода без сделки влияние правительства на процессы, связанные с Brexit, будет ограничено. "Многие из рычагов будут в руках других 27 членов ЕС. Мы можем попытаться убедить их, но мы не можем контролировать это", - сказал он.

"Например, мы можем проследить за тем, чтобы товары поступали через порт Дувра без каких-либо препятствий, но мы не можем контролировать внешний поток в порту Кале. Французы могут его нарастить или сократить, точно так же, как испанцы в течение многих лет увеличивали или сокращали длину очередей на границе с Гибралтаром", - добавил он.

Хаммонд ранее заявил, что хаотичный Brexit без сделки с Брюсселем может стоить британской экономике до £90 млрд ($113 млрд). Сам он дал понять, что не рассчитывает остаться в правительстве после избрания нового лидера правящей Консервативной партии (Бориса Джонсона или Джереми Ханта - прим. ТАСС), который сменит на посту премьер-министра Терезу Мэй. По данным телеканала Sky News, Хаммонд возглавил группу из 30 депутатов-консерваторов, целью которой является недопущение выхода страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.