Нетаньяху пригрозил "Хезболлах" сокрушительным военным ударом в случае атаки на Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил нанести сокрушительный военный удар по ливанскому шиитскому движению "Хезболлах" в случае, если его лидер шейх Хасан Насрулла реализует свои угрозы в отношении еврейского государства, озвученные им в пятницу. Соответствующее заявление премьер сделал на еженедельном заседании израильского правительства в воскресенье.

"На днях мы услышали, как Насрулла хвастается своими планами нападения [на Израиль]. Если "Хезболлах" осмелится сделать глупость и напасть на Израиль, в ответ мы нанесем по этому движению и по Ливану сокрушительный военный удар", - цитирует высказывания Нетаньяху его канцелярия. "В отличие от Насруллы, я не намерен подробно рассказывать о наших планах. Достаточно упомянуть, что долгие годы Насрулла занимался рытьем террористических тоннелей, которые мы разрушили за считанные дни", - добавил премьер Израиля.

Израильская армия в конце 2018 года провела на границе с Ливаном длившуюся шесть недель операцию "Северный щит" по обнаружению и нейтрализации прорытых "Хезболлах" подземных ходов на территорию еврейского государства. По утверждениям израильских военных, тогда была найдена и уничтожена сеть трансграничных тоннелей.