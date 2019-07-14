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Кризис в Сирии

СМИ: боевики атаковали газопровод в сирийской провинции Хомс

В результате нападения газопровод, соединяющий газовое месторождение Эш-Шаер с газоперерабатывающим заводом Ибла, вышел из строя

ТАСС, 14 июля. Боевики совершили атаку в сирийской провинции Хомс. В результате нападения вышел из строя газопровод, соединяющий газовое месторождение Эш-Шаер с газоперерабатывающим заводом (ГПЗ) Ибла, сообщило в воскресенье агентство SANA.

По трубопроводу на ГПЗ ежедневно поступает до 2,5 млн куб. м газа, которые затем распределяются по электростанциям страны.

Как указывает SANA, ремонтные бригады приступили к ликвидации последствий случившегося. Ожидается, что работы завершатся в ближайшее время.

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