СМИ: боевики атаковали газопровод в сирийской провинции Хомс

ТАСС, 14 июля. Боевики совершили атаку в сирийской провинции Хомс. В результате нападения вышел из строя газопровод, соединяющий газовое месторождение Эш-Шаер с газоперерабатывающим заводом (ГПЗ) Ибла, сообщило в воскресенье агентство SANA.

По трубопроводу на ГПЗ ежедневно поступает до 2,5 млн куб. м газа, которые затем распределяются по электростанциям страны.

Как указывает SANA, ремонтные бригады приступили к ликвидации последствий случившегося. Ожидается, что работы завершатся в ближайшее время.