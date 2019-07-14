В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинской армии

ЛУГАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) киевских силовиков, проводивший разведку в районе села Обозное Славяносербского района. Об этом в воскресенье сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В районе населенного пункта Обозное нашими военнослужащими был обнаружен и уничтожен беспилотник противника типа "квадрокоптер", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

По его словам, фото и видеоматериалы с БПЛА изучаются специалистами республики.

Филипоненко подчеркнул, что украинские силовики пытаются обострить ситуацию на линии боевого соприкосновения в районе Станицы Луганской.

26 июня стороны конфликта в Донбассе сообщили о начале отвода сил и средств от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. 27 июня Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила начало процесса разведения сил, а также начало работ по разминированию местности в этом районе.