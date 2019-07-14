В ДНР в результате обстрелов с украинской стороны ранены двое мирных жителей

ДОНЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Двое мирных жителей Донецкой народной республики (ДНР) получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом в воскресенье сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"Кроме разрушенной гражданской инфраструктуры двое мирных жителей населенных пунктов Саханка и Докучаевск стали жертвами украинского террора, получив осколочные и огнестрельные ранения", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Безсонов подчеркнул, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла семь населенных пунктов республики.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки киевские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 159 боеприпасов.