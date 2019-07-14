Экс-министр транспорта Алжира вызван в суд в рамках антикоррупционного расследования

РАБАТ, 14 июля. /ТАСС/. Абдельгани Заалян, бывший министр транспорта Алжира и экс-руководитель избирательного штаба ушедшего 2 апреля в отставку президента Абдельазиза Бутефлики, вызван в воскресенье к следователю в суд Шерага, сообщает агентство Algeria Press Service .

Заалян дал показания в рамках расследования дел о коррупции. Экс-министру предъявлен ряд серьезных обвинений, среди них - растрата государственных средств, злоупотребление служебным положением, незаконное предоставление льгот при распределении государственных контрактов. Находящийся под следствием Заалян помещен под судебный контроль.

В Алжире уже несколько месяцев идет масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой взяты под стражу или посажены в тюрьму десятки влиятельных чиновников, бизнесменов и олигархов. За открытием громких уголовных дел, полагают аналитики, стоят влиятельные силовики, в первую очередь начальник штаба Национальной народной армии, заместитель министра обороны Алжира Ахмед Гаид Салах.

1 июля министр юстиции, хранитель печати Слиман Брахими заявил, что "верховная власть в Алжире полна решимости двигаться вперед по пути борьбы и полного искоренения коррупции, а также возвращения украденных средств и защиты национального достояния". Кроме того, решительной борьбы с коррупционерами и расхитителями государственных средств добиваются участники продолжающихся с февраля массовых народных акций протеста.