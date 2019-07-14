В Париже задержали участников беспорядков после парада ко Дню взятия Бастилии

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Парижская полиция задержала в воскресенье 152 человека из числа "желтых жилетов", устроивших беспорядки в столице. Об этом сообщила префектура города.

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Несогласованная манифестация, сопровождавшаяся нападениями на полицию и попытками погромов, началась на Елисейских Полях рядом с площадью Звезды в последние минуты торжественного парада, посвященного национальному празднику Франции. Хулиганы кидали в стражей порядка камни и бутылки, полиция в ответ широко использовала слезоточивый газ.

Она задержала в том числе и общенациональных лидеров "желтых жилетов" - Максима Николя, Эрика Друэ и Жерома Родригеза. Двое последних помещены под стражу.

Как сообщила префектура, в основном задержанным предъявлены обвинения по четырем пунктам. Это проведение несанкционированной манифестации, насильственные действия в отношении представителей власти, ношение оружия и уничтожение общественной собственности. В настоящее время стычки на Елисейских Полях продолжаются.

"Тем, кто попытался помешать в Париже проведению парада, должно быть стыдно. 14 июля - это день единения нации, и это следует уважать", - заявил в связи с происходящим министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.