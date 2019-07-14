СМИ: в Сомали ликвидировали 15 боевиков группировки "Аш-Шабаб"

ТАСС, 14 июля. По меньшей мере 15 боевиков исламистской группировки "Аш-Шабаб" были уничтожены в субботу в ходе военной операции в провинции Нижняя Шабелле на юге Сомали. Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя Сомалийской национальной армии Мохамеда Абдуллахи Арале.

"Наши силы продвинулись вперед, чтобы освободить контролируемые боевиками "Аш-Шабаб" районы", - сказал собеседник, добавив, что в ходе операции были ликвидированы 15 боевиков. "Силы безопасности продолжат операции до тех пор, пока не очистят от боевиков всю провинцию Нижняя Шабелле", - отметил он.

"Аш-Шабаб" была образована в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, а также за вывод из Сомали миротворческого контингента Африканского союза, который оказывает поддержку правительству. С 2008 года боевики регулярно совершают террористические атаки с участием смертников.