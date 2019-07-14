Телеканал "112 Украина" пояснил, что отменил показ фильма Стоуна из-за угроз радикалов

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Телеканал "112 Украина" сообщил, что по рекомендации Международного редакционного совета решил отказаться от показа фильма Оливера Стоуна "Нерассказанная история" из-за угроз радикалов. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте телеканала.

"Принимая во внимание эти рекомендации и невозможность в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала, команда "112 Украина" приняла решение отменить показ картины", - сказано в сообщении. Гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф подчеркнул, что в этой ситуации безопасность сотрудников телеканала и сайта 112.ua для него превыше всего.

Руководство телеканала обратилось с заявлениями в Службу безопасности Украины, Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, а также в посольства стран "большой семерки" и международные организации с просьбой "принять меры во избежание любых незаконных действий в отношении телеканала и его сотрудников".

Неизвестные в ночь на субботу обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина". Согласно информации полиции, происшествие квалифицируется как террористический акт. В Киеве в данный момент проводится специальная полицейская операция по задержанию стрелявшего. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявила, что считает обстрел из гранатомета здания телеканала "112 Украина" в Киеве "актом запугивания журналистов".

Ранее телеканал "112 Украина" анонсировал показ фильма американского режиссера Оливера Стоуна о событиях в стране, происходивших с 2013 года. Демонстрация ленты должна была состояться на канале в субботу вечером. 11 июля глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко пообещал открыть дело в случае, если телеканал покажет фильм Стоуна.