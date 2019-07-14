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Эрдоган назвал сделку с Россией по С-400 важнейшим соглашением для современной Турции

Турецкий лидер отметил, что его страна, покупая российские ЗРС, не готовится к войне
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Presidential Press Service via AP
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Presidential Press Service via AP

АНКАРА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал в воскресенье сделку с Россией о поставках зенитных ракетных систем С-400 важнейшим соглашением в современной истории страны.

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"В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400. Покупая С-400, Турция не готовится к войне. Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране. Другие предпринимаемые нами шаги совершаются для того, чтобы улучшить наши оборонительные возможности", - приводит слова турецкого лидера новостной портал Haberler.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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