Эрдоган назвал сделку с Россией по С-400 важнейшим соглашением для современной Турции

АНКАРА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал в воскресенье сделку с Россией о поставках зенитных ракетных систем С-400 важнейшим соглашением в современной истории страны.

"В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400. Покупая С-400, Турция не готовится к войне. Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране. Другие предпринимаемые нами шаги совершаются для того, чтобы улучшить наши оборонительные возможности", - приводит слова турецкого лидера новостной портал Haberler.