СМИ: в Гонконге задержаны несколько участников массового митинга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 июля. /ТАСС/. Полиция в Гонконге в воскресенье вечером задержала нескольких участников акции протеста в спальном районе Шатин на Новых территориях в материковой части города. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK .

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Сотни демонстрантов из числа студентов отказались расходиться по домам к окончанию шествия и попытались перекрыть для движения ряд улиц. После того, как их оттеснила полиция, они заняли близлежащий торговый комплекс New Town Plaza, где возник хаос и начались потасовки. Активисты кидали в стражей порядка бутылки, каски и другие предметы, те отвечали резиновыми дубинками и баллончиками с перцовым газом. С обеих сторон имеются раненые.

Изначально уличное шествие носило в целом мирный характер. По оценкам организаторов, оно собрало до 115 тыс. человек. Полиция сообщает о 28 тыс. участников на пике шествия.

В начале июня в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Сторонники оппозиции опасаются, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и ставит под угрозу демократические свободы в этой автономной территории с особым статусом.

Под давлением общественности глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявляла о решении снять этот вопрос с текущей повестки на неопределенный период, признав законопроект "нежизнеспособным". Однако это не остановило волну протестов.