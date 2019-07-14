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Акции протеста во Франции

Более 170 человек задержаны в Париже за участие в несанкционированной манифестации

Как сообщил префект города Дидье Лалиман, в ходе беспорядков были разбиты несколько витрин на Елисейских Полях
Описание
© AP Photo/Kamil Zihnioglu

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Парижская полиция задержала в воскресенье 175 человек на Елисейских Полях за участие в неразрешенной манифестации, а также за другие нарушения закона. Об этом сообщила префектура полиции французской столицы. Согласно ее официальному представителю, в настоящее время на главном проспекте столицы спокойно.

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Однако вскоре после этого заявления префект Парижа Дидье Лалиман лично прибыл на Елисейские Поля, и там он был освистан группами агрессивно настроенных людей. Как свидетельствует репортаж телеканала BFM, полиции и жандармерии пришлось срочно создать мощный кордон вокруг главы префектуры, пока он давал интервью СМИ.

Префект "с сожалением" отметил, что в день Национального праздника Франции и проводящегося в связи с этим парада в Париже "произошли инциденты". "После того, как парад завершился и охрана была снята, около 200 погромщиков ринулись на Елисейские Поля". "Вы сами можете удостовериться в том, что порядок теперь восстановлен", - сказал префект, обращаясь к представителям прессы.

"Я убеждаюсь, что сегодня вечером [в воскресенье] вновь могут возникнуть проблемы, но мы готовы к этому и мы достаточно многочисленны, чтобы этому противостоять, защитить людей и магазины", - подчеркнул префект. "Я отдаю себе отчет, что люди, которые ведут себя подобным антиобщественным образом, не успокоятся, но им предстоит наткнуться на соответствующий заслон из полицейских и жандармов", - предупредил он.

Префект признал, что в ходе беспорядков "несколько витрин на Елисейских Полях были разбиты, однако магазины разгромлены не были". Он заверил туристов, что они могут теперь без опаски приходить на Елисейские Поля.

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