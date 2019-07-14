Спикер Палаты представителей обвинила Трампа в ксенофобии

Президент США ранее в этот же день обрушился с критикой на "прогрессивных" женщин-демократов из Конгресса США. "Так интересно видеть, как "прогрессивные" женщины-демократы из Конгресса, которые изначально были выходцами из стран, правительства которых являются полной и тотальной катастрофой, худшие, самые коррумпированные и неумелые в мире - если у них вообще есть функционирующее правительство, - теперь громко и злобно рассказывают жителям США, величайшей и самой сильной нации на Земле, как управлять нашим правительством. Почему бы им не поехать обратно и не помочь исправить полностью разрушенные и наводненные преступностью места, откуда они приехали. А потом вернуться и показать, как это было сделано", - написал он на своей странице в Twitter.

В ответ Пелоси заявила, что отвергает эти "ксенофобские комментарии, призванные разделить <...> нацию". "Вместо того, чтобы нападать на членов Конгресса, он должен работать с нами над гуманной миграционной политикой, которая отражала бы американские ценности <...> Когда президент Трамп говорит четырем американским женщинам-конгрессменам возвращаться в свои страны, он подтверждает, что его план "Сделать Америку снова великой" всегда был о том, чтобы сделать Америку снова белой", - написала Пелоси у себя в Twitter.

Трамп не уточнил, о ком именно он говорит, однако, как пишет на своем сайте телекомпания NBC, его сообщения появились на фоне напряженности в отношениях между Пелоси и группой демократов из нижней палаты американского законодательного органа, степень влияния которых спикер ранее поставила под сомнение. В эту группу входят переехавшая в США из Сомали в возрасте 12 лет Ильхан Омар, а также Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес и Аянна Прессли. Последние три родились на территории Соединенных Штатов, однако Тлаиб по происхождению палестинка, у Окасио-Кортес латиноамериканские корни, а Прессли - афроамериканка.