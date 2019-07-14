Глава МИД Ирана получил американскую визу для участия в мероприятиях ООН

ООН, 14 июля. /ТАСС/. Власти США выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в ежегодной сессии Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Об этом сообщил в воскресенье ТАСС пресс-секретарь постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи.

"Да, он получил визу и уже прибыл в Нью-Йорк", - сказал дипломат.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти США решили пока не вводить санкции в отношении главы МИД Ирана. По его данным, решение о предоставлении Зарифу визы было одобрено госсекретарем США Майклом Помпео.

24 июня президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Выступая перед журналистами, он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи. В свою очередь, министр финансов США Стивен Мнучин впоследствии сообщил, что также в санкционный список планировалось внести и иранского министра иностранных дел Зарифа.

В новость были внесены изменения (20:30 мск) - добавлены подробности.