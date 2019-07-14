Лидер абхазской оппозиции Бжания не будет баллотироваться в президенты

СУХУМ, 14 июля. /ТАСС/. Депутат Народного собрания (парламента), лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания не будет баллотироваться на пост президента республики, поскольку его восстановление после болезни затягивается. Соответствующее обращение политика в воскресенье на пресс-конференции зачитал руководитель штаба общенационального движения по защите государственности Теймураз Хишба.

"После обследования, проведенного 13 июля ведущими немецкими специалистами, стало ясно, что ситуация серьезнее, чем мы ранее предполагали, и что сроки восстановления могут затянуться. В сложившихся обстоятельствах, исходя из чувства ответственности перед своим народом, я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на пост президента Республики Абхазия", - процитировал Хишба слова Бжании.

Согласно заявлению, Бжания уверен, что на него было совершено покушение и в настоящее время он продолжает курс лечения и реабилитации в Германии, начатый в московской клинике. Политик поблагодарил тех, кто поддержал его во время митингов в Сухуме 20 и 21 мая, и заявил, что как только позволит здоровье, будет "принимать активное участие в политической жизни страны". Он призвал сторонников поддержать кандидатуру другого оппозиционного политика - Алхаса Квициния на предстоящих президентских выборах.

На этой неделе съезд оппозиционной партии "Амцахара" ("Родовые огни") выдвинул своего лидера Алхаса Квицинию кандидатом в президенты Абхазии. Ранее ЦИК Абхазии зарегистрировал три политические партии и восемь инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты: Рауля Хаджимбы, Алмаса Джапуа, Астамура Тарбы, Астамура Какалии, Астамура Отырбы, Шамиля Адзынбы, Артура Анкваба и Олега Аршбы.

Как сообщил ТАСС руководитель фонда им. С. Багапша (входит в движения по защите государственности) Михаил Логуа, сейчас Бжания продолжает реабилитацию в Германии, его состояние улучшается.

Выборы президента Абхазии назначены на 25 августа, на месяц позже намеченного ранее срока из-за акций протеста оппозиции 20-21 мая, требовавшей переноса выборов в связи с госпитализацией ее лидера Аслана Бжании, который первым заявил о намерении баллотироваться. Представители оппозиции и члены его семьи заявляли, что он мог быть отравлен. Российские врачи, по данным представителей силовых структур Абхазии, опровергли факт отравления.

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