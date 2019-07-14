МИД Ирана назвал заявления европейских стран недостаточными для сохранения ядерной сделки

ТАСС, 14 июля. Заявлений европейских государств о приверженности Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе недостаточно для сохранения этого соглашения. Такое мнение, как передал телеканал Al-Jazeera высказал в воскресенье министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Слов европейцев о необходимости сохранения договоренностей по ядерной программе Ирана недостаточно", - отметил глава иранского МИД. По его словам, в Тегеране "не видели никаких практических шагов [со стороны стран Европы] для достижения этих намерений".

Ранее в воскресенье европейские страны, подписавшие СВПД (Германия, Франция и Великобритания) выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность судьбой соглашения по иранскому атому и призвали содействовать деэскалации ситуации в зоне Персидского залива. Согласно документу, эти государства "обеспокоены рисками, что СВПД, оказавшись под давлением из-за санкций США, а также из-за решения Ирана больше не выполнять несколько центральных пунктов соглашения, продолжит разрушаться". ФРГ, Франция и Соединенное Королевство выразили убежденность в том, что все стороны должны "понимать возможные последствия своих действий", и призвали Тегеран в полном объеме выполнять соглашение.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди сообщил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой.