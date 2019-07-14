СМИ: переговоры враждующих йеменских сторон прошли на корабле ООН в Красном море

ТАСС, 14 июля. Шиитские мятежники-хуситы и поддерживаемое Саудовской Аравией правительство йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади возобновили контакты после перерыва, длившегося пять месяцев. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, делегации враждующих сторон провели в воскресенье переговоры при посредничестве датского генерала Мишеля Анкера Лоллесгора, который возглавляет группу наблюдателей ООН по контролю за прекращением огня в порту Ходейда.

По информации телеканала, встреча проходила на корабле ООН корабле в Красном море. Ее целью было реанимировать соглашение об отводе сил конфликтующих сторон из Ходейды, что необходимо для налаживания эффективного гуманитарного содействия населению Йемена.

Лоллесгор руководит также миссией по контролю за прекращением огня в Ходейде, которая была учреждена резолюцией Совета Безопасности ООН 2452 от 16 января.

В мае хуситы объявили о завершении передислокации своих сил в Ходейде и соседних красноморских портах Эс-Салифа и Рас-Иса. Однако их противники в этом усомнились и заявили, что отвод войск был не полным. Наблюдатели ООН 12 июня признали, что хуситы действительно отвели свои войска.

В Йемене пятый год продолжается вооруженное противостояние между мятежниками-хуситами и войсками поддерживаемого аравийской коалицией президента Абд Раббо Мансура Хади. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3,3 млн человек.