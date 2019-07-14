Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Ирана и действия Турции у берегов Кипра

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Ситуация вокруг Ирана и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе страны станет главной темой заседания глав МИД 28 стран Евросоюза, которое будет последним перед летними каникулами в структурах ЕС. Как сообщил накануне журналистам представитель сообщества, министры обсудят пути снижения риска военной эскалации в связи с напряженными отношениями между США и Ираном, а также последними заявлениями Тегерана о сокращении своих обязательств в рамках СВПД.

Кроме того, в повестку дня Совета ЕС входит вопрос о начатом Турцией бурении в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, в ответ на которое Брюссель готовит меры в отношении Анкары.

Иран и СВПД

По словам представителя Совета ЕС, главы МИД "сосредоточатся на напряженной ситуации" в районе Персидского залива и "рассмотрят пути снижения существующего риска просчетов, которые могут привести к военной эскалации".

Как сообщил дипломат, министры призовут стороны в регионе "к максимальной сдержанности" и обсудят ситуацию с ядерной сделкой. "Мы ожидаем, что Иран вернется к полной реализации СВПД. И продолжаем сожалеть о санкциях США против Ирана", - добавил он.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди сообщил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой.

Меры в ответ на действия Турции

Второй основной темой Совета ЕС станут действия Турции в ИЭЗ Кипра, которые в Брюсселе считают неправомерными. "Министры обсудят незаконные действия Анкары в ИЭЗ Кипра, а также меры, которые в настоящее время готовятся", - отметил представитель ЕС, подчеркнув, что главы МИД заявят о полной солидарности с Кипром и в очередной раз призовут Турцию отказаться от противозаконной деятельности.

По итогам июньского саммита ЕС глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз собирается вскоре принять жесткие меры в отношении Турции из-за ее действий в исключительной экономической зоне Кипра.

На шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy ("Ноубл энерджи") обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров.

Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, ранее направила в район судно "Фатих", заявив, что бурение продлится до 3 сентября. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна. Несмотря на это, 4 июля Турция направила второе судно "Явуз" для проведения геологоразведочных работ на шельфе.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.