Хант назвал распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке угрозой для человечества

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джереми Хант пообещал приложить все усилия, чтобы не допустить распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление министр сделал перед началом визита в Брюссель, где в понедельник он примет участие в заседании глав МИД стран ЕС, информировало в воскресенье агентство Press Association.

Хант заявил, что необходимо сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Ближний Восток является одним из самых нестабильных регионов мира, а если бы разные стороны были вооружены ядерным оружием, то это представляло бы экзистенциальную угрозу для человечества. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не допустить этого", - сказал министр, заверив, что "Великобритания, наряду с Францией и Германией, делает все возможное, чтобы сохранить ядерную сделку, и работает над тем, чтобы побудить Иран вернуться к ее соблюдению".

СВПД был согласован Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД. Ровно через год президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств в рамках ядерной сделки и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. После власти Ирана заявили, что с 7 июля переходят ко второму этапу сокращения своих обязательств в рамках СВПД. 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди сообщил, что Тегеран начал обогащать уран сверх того уровня, который предусмотрен ядерной сделкой (3,67%). Также власти Ирана заявили, что в интересах развития мирной ядерной энергетики страны начнут обогащать уран до 5% (такой уран необходим для использования на АЭС "Бушер").