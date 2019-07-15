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В Турцию прибыл восьмой самолет с имуществом из состава С-400

Cамолет приземлился на авиабазе Мюртед

АНКАРА, 15 июля. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции сообщило в понедельник о прибытии в Анкару восьмого по счету самолета с новой партией имущества из состава российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

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"Поставки ЗРС С-400 в Турцию продолжаются. В связи с этим восьмой самолет приземлился на авиабазе Мюртед [в провинции Анкара]", - говорится в коммюнике оборонного ведомства.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. По данным Минобороны республики, в этот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. На следующий день прилетел еще один российский самолет. В воскресенье поступили данные о прилете уже седьмого борта.

Президент Турции Тайип Эрдоган 14 июля назвал сделку с РФ по С-400 важнейшим соглашением в современной Турции. Он также сообщил, что процесс поставок российских систем ПВО может завершиться к апрелю 2020 года.

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