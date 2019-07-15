Премьер Грузии: никто не уйдет от ответственности за беспорядки на митинге в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 15 июля. /ТАСС/. Расследование дела о беспорядках на митинге в Тбилиси 20 июня продолжается, и как правоохранители, которые превысили свои полномочия при разгоне, так и политики, призывавшие к насилию, не уйдут от ответственности. Об этом в понедельник заявил журналистам премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"Никто не останется ненаказанным, и процесс (расследования - прим. ТАСС), который ведется с 21 июня, является наглядным примером этого. От ответственности не уйдут и те так называемые политики, безответственные люди, которые использовали искренний протест нашей молодежи в своих провокационных целях", - сказал Бахтадзе.

По словам грузинского премьера, сегодня уже никто не сомневается в легитимности разгона митинга. "У кого-то есть еще вопросы в связи с тем, использовала ли полиция легитимную силу? Конечно же, нет. Очень болезненным и тяжелым является то, что пострадали наши граждане, и я солидарен с ними в этой части. Мы обязательно должны дать правовую оценку всем тем случаям, в которых возможно имело место превышение полномочий", - подчеркнул он.

20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Причиной столкновений стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента.

Генпрокуратура Грузии расследует дело о беспорядках по статьям "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии". По делу о беспорядках обвинения предъявлены депутату парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нике Мелии, опрошены его однопартийцы Хатия Деканоидзе и экс-министр обороны Георгий Барамидзе, а также член оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу ", экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава и член партии "Победившая Грузия" Губаз Саникидзе. На опрос вызваны также экс-министр обороны Ираклий Окруашвили, лидер оппозиционной "Национально - демократической партии" Бачуки Кардава и член партии "Закон и справедливость" Ираклий Глонти. Порядка десяти полицейским временно приостановили полномочия из-за возможного применения непропорциональной силы к демонстрантам.