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В Италии конфисковали арсенал оружия у крайне правых организаций

По данным следствия, участники этих организаций были связаны с итальянскими наемниками, воевавшими на юго-востоке Украины

РИМ, 15 июля. /ТАСС/. Арсенал боевого оружия, включая одну управляемую ракету класса "воздух-воздух", был конфискован у организаций крайне правого толка на севере Италии. Как сообщает в понедельник агентство ANSA, в рамках этого дела арестованы три человека, включая бывшего кандидата в Сенат (верхнюю палату парламента) от партии "Новая сила".

Полицейская операция проведена в рамках противодействия терроризму, уточняет агентство. По данным следствия, которое проводит антитеррористическое подразделение прокуратуры Турина, участники этих организаций были связаны с итальянскими наемниками, воевавшими на юго-востоке Украины.

Ранее суд в Генуе приговорил к тюремному заключению трех человек, занимавшихся вербовкой наемников для участия в боевых действиях в Донбассе.

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