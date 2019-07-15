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Парламентские выборы на Украине - 2019
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На Украину прибыли более 200 международных наблюдателей на выборах в Верховную раду

При этом ЦИК Украины отказался регистрировать 17 россиян в составе наблюдателей на парламентских выборах

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Более 200 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций прибыли на Украину для участия в наблюдении за внеочередными выборами депутатов Верховной рады. Об этом в понедельник сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"По состоянию на сегодня на Украине находится более 200 международных наблюдателей из общего списка, которые зарегистрированы. За прошедшие сутки были пропущены шесть человек", - цитирует его информагентство УНН.

В пресс-службе ЦИКа Украины в понедельник сообщили, что комиссия завершила процесс регистрации официальных наблюдателей на выборы депутатов Украины, зарегистрировав всего 1719 официальных наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. 12 июля ЦИК Украины отказался регистрировать 17 граждан России в составе наблюдателей на парламентских выборах от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля.

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УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
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