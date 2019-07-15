Bloomberg: Индия и Россия договорились заключать оборонные сделки в нацвалютах

ТАСС, 15 июля. Индия и Россия договорились перейти на расчеты в национальных валютах при заключении сделок о покупке вооружений. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на российские и индийские источники.

По их данным, производя расчеты в рублях и рупиях, страны смогут избежать рисков, связанных с угрозами санкций США.

По информации агентства, благодаря достигнутым договоренностям Индия вскоре осуществит первый взнос за поставку из РФ двух кораблей для индийских ВМС.

В октябре 2018 года контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 в Индию уже был заключен в рублях вместо долларов. Ранее российская сторона сообщала о намерении перейти на расчеты в нацвалютах вместо долларов со всеми партнерами по военно-техническому сотрудничеству.