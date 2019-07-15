Хант считает, что еще есть шанс сохранить ядерную сделку с Ираном

БРЮССЕЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе еще можно сохранить в силе, хотя шанс на это не столь велик. Об этом министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил по прибытии на открывающееся в понедельник в Брюсселе заседание министров иностранных дел ЕС, посвященное ситуации вокруг Ирана.

На вопрос журналистов, является ли СВПД "мертвой" сделкой, руководитель британского МИД ответил: "Она еще не умерла. Мы полностью привержены тому, чтобы удержать Ближний Восток от обладания ядерным оружием, ведь если Иран станет его обладателем и другие страны этого региона тоже, то ситуация будет очень токсичной и опасной. Поэтому мы ищем пути сохранения ядерной сделки, которая является лучшим способом обеспечить безъядерный статус всего Ближнего Востока".

По словам Ханта, "хотя и в определенной степени сокращающийся, но все же небольшой шанс сохранить сделку остается", поскольку Иран еще не подошел вплотную к созданию атомной бомбы.

О мерах, которые Великобритания и другие страны ЕС собираются предпринять в ответ на приостановку Тегераном части своих обязательств по СВПД, руководитель внешнеполитического ведомства сказал: "Состоится заседание совместной комиссии, которая собирается в ситуациях, когда какая-то из сторон нарушает соглашение, и это произойдет очень скоро. Будет проведено надлежащее совместное расследование по поводу того, что произошло. Но мы стремимся к тому, чтобы предоставить Ирану возможность выйти из этой ситуации, вернуться к тому, чтобы привести свои действия в соответствие с ядерным соглашением".

Британо-американские разногласия

Во время общения с журналистами в Брюсселе Хант не обошел стороной и тему разногласий между Лондоном и Вашингтоном в отношении СВПД. "Соединенные Штаты знают, что мы считаем их нашими ближайшими союзниками. Мы полагаем, что альянс между Великобританией и США был основой глобального мира и процветания в последние 75 лет. Но друзья иногда не е соглашаются друг с другом. Это один из тех редких случаев, когда мы действительно расходимся во мнениях", - сказал он.

Глава британского МИД напомнил, что по данной теме обе страны открыто дискутируют друг с другом, в воскресенье он обсуждал СВПД с госсекретарем США Майклом Помпео, а днем ранее - с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Мы согласны с американцами в том, что долгосрочным решением проблемы напряженности на Ближнем Востоке является прекращение Ираном дестабилизирующих действий в Ираке, Сирии, Ливане, Йемене. Это корневые причины проблем. Но у нас разные взгляды в отношении того, как мы будем удерживать регион от обладания ядерным оружием", - подчеркнул Хант.