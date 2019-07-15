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Посол в России: визит Путина в Боливию важен для двусторонних отношений

Уго Вильяроэль Сенсано добавил, что президент России принял официальное приглашение от президента Боливии

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Боливию станет важным этапом в отношениях двух стран. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник посол Боливии в Москве Уго Вильяроэль Сенсано.

"Мы очень надеемся принять президента Путина в Боливии. Президент России принял официальное приглашение от президента Боливии. Надеемся, что визит состоится, это было бы важно в контексте существующих дипломатических отношений, которые имеют уже более чем 120-летнюю историю", - сказал он.

11 июля в ходе визита в Москву президент Боливии Эво Моралес пригласил Путина посетить его страну с ответным визитом. Если этот визит состоится, то он станет первым для российского лидера в эту латиноамериканскую страну.

Теги
Моралес, ЭвоПутин, Владимир ВладимировичБоливияРоссия
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