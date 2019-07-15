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Лукашенко и Путин 17 июля проведут неформальную встречу

Президент Белоруссии посетит Россию с рабочим визитом 17-18 июля

МИНСК, 15 июля. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 17 июля проведут неформальную встречу, а 18 июля примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе белорусского лидера, который совершит рабочий визит в Россию 17-18 июля.

"17 июля президенты проведут неформальную встречу", - информировали в пресс-службе.

По ее данным, Лукашенко вместе с Путиным 18 июля примет участие в пленарном заседании VI Форума регионов Белоруссии и России. Кроме того, уточнили в пресс-службе, запланировано время для двусторонних переговоров глав государств.

"В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией. Стороны также обсудят взаимодействие в рамках Союзного государства", - отметили в пресс-службе президента Белоруссии.

9 июля Лукашенко заявлял, что неформальная встреча с российским коллегой во время рабочего визита в РФ может пройти на Валааме.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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