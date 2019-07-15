Генпродюсера канала NewsOne допросили в СБУ по делу о госизмене за идею телемоста с РФ

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник допросила генерального продюсера телеканала NewsOne Василия Голованова в рамках уголовного дела по статье о покушении на совершение государственной измены за организацию телемоста с российским каналом "Россия-1". Об этом Голованов сообщил в эфире NewsOne.

"Сегодня я был на допросе именно в СБУ", - подчеркнул Голованов, уточнив, что получил две повестки: от Генеральной прокураторы (ГПУ) и от СБУ.

Журналист сказал, что давал подписку о неразглашении, а потому не может рассказать о деталях допроса. "Скорее всего, это будет не последний визит в СБУ", - сказал Голованов.

"Считаю, что это давление на свободу слова, потому что вся эта ситуация, которая разгорелась, максимально используется политическими силами и партиями для того, чтобы выиграть несколько баллов перед выборами", - отметил Голованов.

7 июля стало известно, что NewsOne и "Россия-1" намерены 12 июля провести телемост. Но уже 8 июля NewsOne сообщил об отмене телемоста из-за "прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких". 9 июля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил проверку NewsOne. Если факты разжигания каналом межнациональной вражды будут доказаны, Нацсовет сможет обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала.

Повестка на допрос Голованову пришла после ситуации с подготовкой телеканала к проведению телемоста с РФ. Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело о покушении на совершение государственной измены. Генрокурор Юрий Луценко заявил, что у СБУ и ГПУ есть достаточно доказательств, чтобы Совет нацбезопасности и обороны наложил санкции на NewsOne.