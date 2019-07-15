Опрос: за неделю до выборов в Раду рейтинг президентской партии заметно снизился

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Президентская партия "Слуга народа" сохраняет лидерство в рейтинге политических сил на досрочных выборах Верховной рады Украины, которые состоятся 21 июля, но ее поддержка избирателями заметно сократилась. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова.

По данным опроса, за партию "Слуга народа" планируют отдать голоса 31,8% среди всех респондентов и 41,5% среди тех, кто намерен принимать участие в выборах и уже определились. За партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" намерены проголосовать соответственно 9,7% и 12,5%, за партию "Голос" Святослава Вакарчука - 7,0% и 8,8%, за партию "Европейская солидарность" Петра Порошенко - 6,1% и 8,3%, за партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко - соответственно 6,1% и 7,0%.

Таким образом, пятипроцентный барьер преодолевают пять партий. За партию "Сила и честь" готовы отдать голоса 3,7% из числа всех опрошенных и 4,6% из определившихся с выбором, за "Оппозиционный блок" - соответственно 3,0% и 3,8%, за партию "Свобода" - 1,9% и 2,5%, за Радикальную партию Олега Ляшко - 2,0% и 2,4%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - соответственно 1,5% и 2,0%, за партию "Гражданская позиция" - 1,6% и 1,8%, за партию "Объединение "Самопомощь" - 1,5% и 1,4%, за "Партию Шария" - соответственно 1,0% и 1,2%

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 5 по 11 июля 2019 года среди 2018 респондентов по всей Украине, кроме неподконтрольных Киеву территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее рейтинг партии "Слуга народа" доходил почти до 50%. По данным опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-10 июля, партию "Слуга народа" были готовы поддержать 47,0% из тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 28 июня - 4 июля, рейтинг партии Владимира Зеленского, достигал 48,5%.