NBC: Трамп собирается отправить в отставку министра торговли США уже этим летом

ТАСС, 15 июля. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправить в отставку министра торговли Уилбура Росса в ближайшее время, возможно, до конца лета текущего года. Об этом в понедельник сообщила телекомпания NBC со ссылкой на свои источники.

По их данным, Трамп "разочарован тем, как Росс руководит Бюро переписи населения, являющимся структурным подразделением Министерства торговли", и "звонит своим союзникам за пределами Белого дома, обсуждая возможность смены Росса уже этим летом".

Недовольство главы Белого дома вызвано провалом его усилий включить вопрос о гражданстве жителей США при проведении переписи населения в 2020 году. Телекомпания подчеркивает, что ранее Трамп уже высказывал раздражение по поводу деятельности 81-летнего министра, в частности, его недостаточной жесткостью при проведении торговых переговоров с Китаем. Тем не менее президент все же до последнего времени неизменно выражал поддержку Россу, с которым поддерживает давние дружеские отношения и который является членом его кабинета почти с самого начала формирования после выборов 2016 года.

Однако, отмечает NBC, после решения Верховного суда США 27 июня отказать администрации добавить вопрос о гражданстве в переписные листы из-за отсутствия достаточных на то оснований, Трамп дал понять своему окружению, что хотел бы видеть на посту главы Минторга "более жесткого лидера". И хотя Трамп пока еще не предлагал конкретные кандидатуры, телекомпания, ссылаясь на источники, называет среди возможных претендентов на эту должность Рэя Уошберна - техасского ресторатора и застройщика, который был назначен Трампом и руководил до 1 марта нынешнего года Корпорацией частных зарубежных инвестиций.

Администрация президента не стала комментировать NBC возможную отставку Росса.

Вопрос о гражданстве

Перепись населения в США проводится с 1790 года каждые 10 лет. В 2020-м году она пройдет уже в 24-й раз. Она должна охватить порядка 143 млн домохозяйств. Участие в переписи является обязательным, а содержимое переписных листов - конфиденциальным.

Министерство юстиции США с января прошлого года рассматривало возможность включения в переписной лист в 2020 году пункт о гражданстве. Ряд СМИ и экспертов ранее выражали мнение, что появление такой графы может привести к тому, что многие выходцы из Латинской Америки, находящиеся в США нелегально, проигнорируют перепись, что повлияет на ее точность.