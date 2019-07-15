В Иране ждут от Европы реальных шагов по выполнению положений ядерной сделки

ТАСС, 15 июля. /ТАСС/. Тегеран ждет от европейских стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе реальных шагов по выполнению своих обязательств в рамках соглашения. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

"Иран ждет, чтобы европейские участники соглашения приняли меры и перешли к реальным и эффективным шагам по выполнению своих обязательств [в рамках СВПД]", - сказал Мусави. Его слова стали ответом на заявления европейских политиков, сделанные на открывшемся в понедельник в Брюсселе заседании министров иностранных дел ЕС.

Представитель МИД подчеркнул, что "правительство Ирана внимательно следит за заявлениями европейских стран - участниц СВПД, а действия Тегерана пропорциональны тому, насколько ядерную сделку выполняют другие стороны соглашения". "Не стоит рассматривать этот путь (выполнение положений СВПД - прим. ТАСС) как дорогу с односторонним движением", - отметил он.

В понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила в Брюсселе, что Евросоюз приложит все усилия для возвращения Ирана к своим обязательствам в рамках СВПД. Кроме того, госминистр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот отметил, что нарушение положений ядерной сделки неприемлемо. При этом, по словам министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, Совместный всеобъемлющий план действий еще можно сохранить в силе, хотя шанс на это не столь велик.

Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая 2018 года о выходе Вашингтона из СВПД. Ровно год спустя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди сообщил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.