Турция покупает у России С-400. Что это меняет в мировой политике

Анкара нуждается в защите от угрозы с воздуха своих восточных и юго-восточных провинций. Системы ПВО НАТО, участником которого страна является с 1952 года, для этой цели недостаточно. Поэтому Турция в любом случае нуждалась в военных закупках.

C-400 превосходит ближайшего конкурента — американский противоракетный комплекс Patriot, благодаря своей мобильности. Кроме того, российская разработка совместима с различными типами ракет. Она дешевле — цена почти вдвое ниже, чем у аналога из США. Тем не менее первоначально Анкара намеревалась приобрести именно Patriot, однако сделка дважды срывалась: в 2013 и 2017 годах. В обоих случаях Вашингтон отказывался предоставить Анкаре секретные технологии, связанные с производством этой системы. Штаты требовали гарантий невмешательства турецких инженеров, а также полного информирования о каждом выстреле и задачах комплексов. Ограничивался и срок эксплуатации систем Patriot, по истечении которого Турция была обязана вернуть их армии США и приобрести новые, если будет необходимо. Турции эти условия показались неприемлемыми — и она обратилась за поставками к России.