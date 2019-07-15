Турция покупает у России С-400. Что это меняет в мировой политике

Россия начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. 12 июля три грузовых самолета доставили на базу Мюртед первые составные элементы этих систем: тягачи и транспортно-заряжающую машину. Передача техники продолжилась в последующие дни. Уже восемь российских самолетов совершили рейсы в Мюртед. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что процесс передачи оборудования от Москвы Анкаре завершится к апрелю 2020 года. ТАСС объясняет, почему Анкара все же выбрала С-400 и тем самым разгневала американцев.
Что такое С-400?
С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО — SA-21 Growler, с англ. "ворчун") — российская зенитная ракетная система (ЗРС) большой и средней дальности. На вооружении нашей страны с 2007 года. Специалисты называют С-400 одной из лучших систем своего класса в мире. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Для чего С-400 Турции?
Анкара нуждается в защите от угрозы с воздуха своих восточных и юго-восточных провинций. Системы ПВО НАТО, участником которого страна является с 1952 года, для этой цели недостаточно. Поэтому Турция в любом случае нуждалась в военных закупках.
C-400 превосходит ближайшего конкурента — американский противоракетный комплекс Patriot, благодаря своей мобильности. Кроме того, российская разработка совместима с различными типами ракет. Она дешевле — цена почти вдвое ниже, чем у аналога из США. Тем не менее первоначально Анкара намеревалась приобрести именно Patriot, однако сделка дважды срывалась: в 2013 и 2017 годах. В обоих случаях Вашингтон отказывался предоставить Анкаре секретные технологии, связанные с производством этой системы. Штаты требовали гарантий невмешательства турецких инженеров, а также полного информирования о каждом выстреле и задачах комплексов. Ограничивался и срок эксплуатации систем Patriot, по истечении которого Турция была обязана вернуть их армии США и приобрести новые, если будет необходимо. Турции эти условия показались неприемлемыми — и она обратилась за поставками к России.
Поставки С-400 — это действительно значимая сделка?
Да. 14 июля Эрдоган назвал соглашение о поставках зенитно-ракетного комплекса "важнейшим соглашением" в современной истории своей страны.
"Покупая С-400, Турция не готовится к войне. Системы ПВО призваны обеспечить мир и безопасность в нашей стране. Другие предпринимаемые нами шаги совершаются для того, чтобы улучшить наши оборонительные возможности", — заявил Эрдоган.
В руководстве Турции учитывают возможность американских санкций и, в частности, исключения из проекта совместного с США производства истребителя F-35 и тем не менее идут на покупку С-400. "С-400 — это одна тема, F-35 — совершенно другая. Мы к настоящему моменту заплатили $1,4 млрд за F-35. Если Турцию выведут из программы по созданию F-35, то стоимость одного самолета может возрасти на $7–8 млн. Это совсем не простое решение. [В таком случае] им придется вернуть сумму, которую мы заплатили", — заявил Эрдоган.
Чего еще может лишиться Турция, если поссорится с США?
Вашингтон может отказаться от поставок Анкаре 100 боевых самолетов, а кроме того, ввести против турецких политиков финансовые и визовые ограничения. Однако в Турции надеются, что выпадов США не последует.
По словам Эрдогана, право решать принадлежит Трампу: как глава государства он может сделать для Анкары исключение из общего порядка действий антироссийских санкций — и закрыть на поставку C-400 глаза.
Как реагируют в НАТО?
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что "каждая страна сама решает, какое оружие она приобретает". По его словам, Анкара не обращалась к НАТО с просьбой интегрировать С-400 в систему обороны альянса, но у стран — членов альянса могут быть и самостоятельные системы. Вместе с тем Столтенберг выражал беспокойство по поводу совместимости C-400 с системами НАТО.
Эрдоган на это отвечал, что не понимает причин для опасений. "Мы предпринимаем важные шаги. Они взбесились из-за сделки с С-400. А чего вы ждали? Что мы будем вас дожидаться? Очевидно, что мы самостоятельно принимаем необходимые меры по обеспечению безопасности и сами способны позаботиться о себе", — заявлял турецкий лидер.
Будет ли Россия делиться с Турцией технологиями производства С-400?
"На первой стадии совместное производство не предусмотрено. Надеемся, что оно начнется со второй стадии", — сообщил Эрдоган в октябре 2017 года. Помощник президента РФ Владимир Кожин также подчеркивал, что "вопрос о передаче Турции технологии производства зенитных систем С-400 не обсуждается".
Кроме того, официально не разглашалось даже количество поставляемых комплектов (в прессу просочились сведения о том, что речь идет о четырех дивизионах). Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор компании "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание ЗРС начнется в октябре 2019 года. Турецкие военные уже приступили к обучению эксплуатации С-400 в России.