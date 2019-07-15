МИД Франции сообщил о задержании в Иране сотрудницы института Sciences Po

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудница французского Института политических наук Sciences Po задержана в Иране. Иранские власти не ответили на запросы МИД Франции о консульском доступе к ней, сообщило в понедельник французское внешнеполитическое ведомство.

"Недавно французские власти были проинформированы о задержании в Иране Фарибы Адельха, которая обладает двойным гражданством: Франции и Ирана. В этой связи французские власти направили несколько обращений иранским властям с целью получить от них информацию об обстоятельствах и условиях содержания Адельха, а также запросили консульский доступ, - сообщили в пресс-службе МИД на брифинге. - На сегодняшний день данные запросы не были удовлетворены".

В этой связи ведомство вновь повторило призыв к Тегерану пролить свет на обстоятельства дела исследовательницы и безотлагательно предоставить французским дипломатам возможность встретиться с ней.

Ранее французские СМИ со ссылкой на правозащитную организацию Gozaar сообщили, что 7 июня сотрудница Sciences Po была задержана в Иране при невыясненных обстоятельствах. На сайте французского института в графе "Работы в процессе написания" на странице Фарибы Адельха значится тема "Социальная и политическая антропология постреволюционного Ирана: семья, бизнес, молодежь и женщины, антропология путешествий: миграция, учеба, контрабанда, изгнание, антропология транснациональных религиозных и торговых связей Ирана и Афганистана".