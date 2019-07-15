Посол Грузии в Баку вызван в МИД Азербайджана из-за инцидента на границе

БАКУ, 15 июля. /ТАСС/. Посол Грузии в Баку был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана в связи с инцидентом на границе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В министерстве отметили, что посол был вызван "в связи с нападением группы лиц, нарушивших госграницу в направлении Азербайджана, на пограничный наряд, несущий службу близ комплекса пещер Кешикчидаг [Давид Гареджи], и оскорбительные высказывания". У посла потребованы "соответствующие разъяснения".

"С чувством сожаления отмечаем, что подобные действия абсолютно противоречат духу отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией, и оцениваем это как провокацию, направленную на создание противостояния между двумя странами", - говорится в сообщении.

В свою очередь МВД Грузии призвало население "не поддаваться провокациям, чтобы дать возможность комиссии по делимитации [грузино-азербайджанской границы] возможность продолжить работу в спокойной обстановке". "В результате вмешательства грузинских пограничников ситуация своевременно разрядилась, и на данном этапе все подлежит контролю", - сказал замглавы погранполиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе журналистам.