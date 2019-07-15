Прокуратура Литвы просит продлить арест оппозиционера по подозрению в шпионаже в пользу РФ

ВИЛЬНЮС, 15 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Литвы просит суд продлить на три месяца задержание оппозиционного политика Альгирдаса Палецкиса по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом в понедельник сообщила журналистам представитель ведомства Элена Мартинонене.

"Прокуратура просит о максимальном продлении срока задержания на три месяца", - сказала она. Ходатайство ведомства рассматривается Каунасским окружным судом. В конце апреля задержание оппозиционера в очередной раз было продлено на три месяца, которые теперь истекают.

Палецкис находится под стражей с октября прошлого года. Информации по делу официальные инстанции практически не предоставляют. Согласно СМИ, Палецкису было якобы дано задание организовать установку подслушивающей аппаратуры в рабочем кабинете и резиденции президента Литвы.

В 2004-2007 годах Палецкис был депутатом парламента, в 2007-2008 годах работал вице-мэром Вильнюса. В одном из радиоинтервью 2010 года политик усомнился в официальной версии январских событий 1991 года. Тогда во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в Вильнюсе погибли 14 человек. Ссылаясь на очевидцев, Палецкис заявил, что кровопролитие было спровоцировано стремившимися к власти радикалами и что при взятии под контроль телебашни в Вильнюсе "свои стреляли в своих".

Эта фраза послужила поводом к возбуждению уголовного дела по статье, предусматривающей, согласно законам Литвы, ответственность "за отрицание советской агрессии и оккупации". Палецкиса сначала оправдали, но затем наложили штраф в размере €3 тыс.

В 2014 году Палецкис в номинации "Гражданская позиция" был удостоен международной правозащитной премии "Мир без нацизма".