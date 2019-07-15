Суд Киева перенес рассмотрение дела Вышинского на 19 июля

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Подольский районный суд Киева не стал в понедельник рассматривать на очередном заседании дело главного редактора агентства "РИА новости Украина" Кирилла Вышинского. Слушание перенесено на 19 июля. Как передает корреспондент ТАСС из зала заседаний, такое решение принято "в связи в нахождением судей в совещательной комнате по другому делу".

В понедельник ожидалось, что суд смягчит меру пресечение Вышинскому, отпустив из-под стражи. Срок его ареста истекает 22 июля. До этого времени судьи должны принять решение о мере пресечения журналисту, иначе он будет освобожден.

Служба безопасности Украины задержала главного редактора "РИА Новости Украина" Вышинского 15 мая 2018 года. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Обвинительный акт был зачитан Вышинскому в полном объеме на заседании Подольского районного суда Киева 10 июня, однако обвиняемый заявил, что не признает вину ни по одному пункту.

Конституционный суд Украины 25 июня признал несоответствующим Конституции страны и отменил положение Уголовного кодекса, по которому к лицу, подозреваемому в терроризме или государственной измене, в качестве меры пресечения мог быть применен только арест.

15 июля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Вышинский может быть освобожден из-под ареста уже в понедельник, на заседании Подольского районного суда Киева.