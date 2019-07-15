"Оппозиционная платформа" показала новый фильм Стоуна на YouTube-канале Медведчука

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" решила показать фильм американского режиссера Оливера Стоуна "Нерассказанная история Украины" о событиях в стране, происходивших с 2013 года, на YouTube-канале лидера ее политсовета Виктора Медвдечука. Об этом сообщили понедельник в пресс-службе партии.

"Учитывая огромный общественный резонанс, "Оппозиционная платформа - За жизнь" приняла решение показать киноленту "Нерассказанная история Украины". Фильм доступен для просмотра на YouTube-канале Виктора Медведчука", - говорится в сообщении.

В партии подчеркнули, что не боятся преследований со стороны власти и будут бороться за свою политическую позицию, чтобы "украинцы и жители других стран смогли посмотреть этот уникальный фильм и дать справедливую оценку тем событиям, которые Украина пережила за последние годы".

Ранее телеканал "112 Украина" сообщил, что по рекомендации Международного редакционного совета решил отказаться от показа фильма Стоуна из-за угроз радикалов.