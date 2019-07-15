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Кризис на Украине

В МИД ФРГ заявили, что Берлин не получал предложений о расширении нормандского формата

При этом в германском дипведомстве отметили, что ведут тесный диалог с партнерами по ситуации на Украине

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Власти Германии ведут тесный диалог с американскими и другими партнерами о ситуации на Украине, но пока никто не обращался с предложением расширить нормандский формат (Россия, Германия, Франция и Украина). Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер на брифинге, расшифровку записи которого в понедельник направила ТАСС пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ. Так в МИД отреагировали на просьбу корреспондента ТАСС оценить возможность расширения числа участников "нормандской четверки".

"К нам пока никто не обращался с предложением расширить формат. Но, независимо от этого, мы, разумеется, ведем очень тесный диалог в том, что касается и переговоров по ситуации на Украине с нашими американскими и другими партнерами", - заявил Бургер.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. Как выразился Зеленский, "компанию для разговора" он предлагает созвать в лице президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Представитель Госдепа США 12 июля, комментируя данную инициативу Зеленского, сообщила ТАСС, что Вашингтон не поддерживает идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине.

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Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАГерманияФранцияКризис на УкраинеТрамп, ДональдМэй, ТерезаМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
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