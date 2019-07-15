Сотрудника МВД Грузии задержали за превышение полномочий при разгоне митинга в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники Генпрокуратуры Грузии задержали полицейского по обвинению в превышении служебных полномочий во время разгона митинга в Тбилиси у здания парламента 20-21 июня. Об этом в понедельник заявил прокурор Кока Кацитадзе на брифинге.

"Следствие установило, что на рассвете 21 июня 2019 года указанный сотрудник Министерства внутренних дел на проспекте Руставели превысил служебные полномочия, осуществил физическое насилие в отношении человека, задержанного в административном порядке", - сказал Кацитадзе, добавив, что сторона обвинения в ближайшее время обратится в суд с ходатайством избрать для задержанного полицейского заключение в качестве меры пресечения.

Против полицейского уголовное дело возбуждено по статье "превышение служебных полномочий с применением насилия или оружия", что карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. По словам Кацитадзе, Генпрокуратура страны допросила сотни человек по делу о возможном превышении полномочий со стороны полицейских. Ранее сообщалось, что 10 полицейским временно приостановили полномочия из-за возможного применения непропорциональной силы к демонстрантам.

20 июня несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Демонстранты вместе с оппозицией попытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Генпрокуратура Грузии расследует дело о беспорядках по статьям "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии". По делу о беспорядках обвинения предъявлены депутату парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нике Мелии, опрошены его однопартийцы Хатия Деканоидзе и экс-министр обороны Георгий Барамидзе, а также член оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу ", экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава и член партии "Победившая Грузия" Губаз Саникидзе. На допрос вызваны также экс-министр обороны Ираклий Окруашвили, лидер оппозиционной "Национально - демократической партии" Бачуки Кардава и член партии "Закон и справедливость" Ираклий Глонти.