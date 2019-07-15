Медведчук: свержение власти на Украине в 2014 году произошло под внешним влиянием

КИЕВ, 15 июля. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что события в Киеве зимой 2014 года, в результате которых от власти был отстранен президент Украины Виктор Янукович, произошли под внешним управлением. Такое мнение он высказал в фильме американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину", опубликованном на YouTube-канале Медведчука.

"Те события, которые произошли на "майдане" [площади Независимости в Киева], которые начались в конце ноября [2013 года] и закончились 21-22 февраля уже 2014 года, они во многом были предопределены как элемент и сегмент внешнего управления, которое было после этого фактически введено Вашингтоном в Украине. И вот сначала неправительственные фонды, организации и правительственные чиновники в виде той же [экс-помощника госсекретаря США Виктории] Нуланд, того же впоследствии [экс-вице-президента США Джо] Байдена, президента США [Барака Обамы] и многих других, они в открытую поддерживали эту эскалацию насилия, в результате которой произошло свержение власти", - убежден Медведчук.

При этом политик считает, что события зимой 2014 года носят уголовный характер. "Самое интересное заключается в том, что вооруженные действия действительно имели место и в этих действиях были признаки состава преступления, то есть это были тяжкие преступления. Но когда это произошло, а закончились эти действия фактически 21 февраля [2014 года], то Верховная рада Украины приняла закон [об амнистии]. То есть это был закон о недопущении привлечения к уголовной ответственности тех лиц, которые участвовали в протестах, и этим законом были реабилитированы все, кто участвовал в этих действиях, которые содержали признаки преступления и те, которые совершали по сути эти тяжкие преступления", - отметил Медведчук.

Более того, продолжил политик, в этом законе был отмечено, что "категорически запрещается собирать информацию о лицах, которые участвовали в протесте, то есть, которые впоследствии пришли к власти". По мнению Медведчука, организаторы "майдана" заложили на будущее фундамент, когда те, кто осуществлял преступления, не могли быть привлечены к ответственности. "Мы понимаем, что как раз свержение власти произошло вооруженным путем, но никто за это ответственности не понес и уже не понесет, потому что было принято по этому поводу законодательное решение", - подчеркнул Медведчук.

Он напомнил, что "за эти четыре года было обнародовано очень много версий и журналистских расследований, и даже снято большое количество материалов по поводу того, что это были снайперы, причем грузинские снайперы". "Это делал еще кто-то для того, чтобы спровоцировать противостояние и кровопролитие. Но факт заключается в том, что до сих пор так и не установлено, кто начал стрелять в протестующих. И если это не сделали за 4,5 года, то, как человек, который что-то понимает в юриспруденции и в расследовании уголовных дел, могу сказать, что это фактически останется неразрешенным", - полагает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

События на "майдане"

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 ода. Организаторы акций протеста на площади Независимости в Киеве обвинили президента Виктора Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Во время противостояния в Киеве 18 - 20 февраля 2014 года погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых умерли в больницах. Среди погибших были бойцы спецподразделения "Беркут", которых и обвинили в расстреле протестующих в центре Киева.

Виктор Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. Против них в стране возбуждены уголовные дела. Оболонский районный суд Киева 24 января вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде лишения свободы на 13 лет. Экс-президент категорически отрицает свою вину. Адвокаты подали апелляционные жалобы на приговор.