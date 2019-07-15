В Латвии утверждают, что к границе республики приблизились пять военных самолетов РФ

РИГА, 15 июля. /ТАСС/. Пять российских военных самолетов, в том числе два бомбардировщика, были в понедельник замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением выступили Национальные вооруженные силы (NBS) республики.

"Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 15 июля идентифицировали два самолета Су-27, два Ту-160 и А-50 Вооруженных сил России", - говорится в сообщении NBS на странице в Twitter.

Власти Латвии нередко сообщают об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. По версии Минобороны республики, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Российские власти неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.