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Финские ВВС сообщили, что истребители Hornet были подняты для опознания трех самолетов РФ

В ведомстве заявили, что нарушения воздушной границы не произошло

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июля. /ТАСС/. Истребители ВВС Финляндии Hornet в понедельник были подняты в воздух для опознания трех российских самолетов над Балтийским морем. С таким утверждением выступила пресс-служба ВВС сообщила в Twitter.

"Истребители F/A-18 Hornet 15 июля поднялись для опознания российских [сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца] Ту-160, [самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления] А-50 и [многоцелевого сверхманевренного истребителя] Су-35 над Финским заливом и северной частью Балтийского моря", - говорится в сообщении.

"Нарушения воздушной границы [Финляндии] не произошло", - отметили в ведомстве.

В ВВС указали, что Hornet "выполняли оперативные действия", при этом развивая высокие скорости, из-за чего в небе над Южной Финляндией был слышен гул.

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