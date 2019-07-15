МВД Грузии: действия азербайджанских пограничников стали причиной инцидента на границе

ТБИЛИСИ, 15 июля. /ТАСС/. Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии произошел из-за действий азербайджанских пограничников в монастыре Воскресения. С таким утверждением выступил в понедельник замглавы погранполиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе.

"Они [азербайджанские пограничники] объяснили, что при ухудшении погоды как во время ветра, так как при дожде иконы портились. Чтобы не было обвинений в их адрес, они вынесли иконы из монастыря Воскресения и передали нашим пограничникам", - сказал он, добавив, что иконы в ближайшие дни вернут на место и к концу недели пограничники из Азербайджана станут пропускать к монастырю паломников из Грузии, путь к которому был закрыт с воскресенья.

В грузинских социальных сетях распространялась информация о том, что несколько дней назад азербайджанские пограничники из келий храма Воскресения вынесли иконы и передали их грузинским коллегам, якобы заявив им, что эти места больше не являются собственностью Грузии. Это вызвало недовольство местных жителей.

В понедельник Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) распространила сообщение, в котором говорилось, что в воскресенье на служебной территории погранзаставы "Кешикчигала" погранотряда "Шамкир" ГСП "произошел инцидент с участием граждан Грузии, направленный против азербайджанского пограничного наряда". В сообщении было отмечено, что в связи с ЧП были приняты неотложные меры и инцидент за короткое время был устранен, личный состав ГПС принял меры по обеспечению безопасности на территории. Также было сообщено, что "пограничники Азербайджана и Грузии, встретившись, провели совместное расследование инцидента и обсудили меры для предотвращения подобных случаев в будущем".

В связи со случившимся в МИД Азербайджана вызван посол Грузии в АР Зураб Патарадзе для разъяснений. МИД Грузии пока не делал официальных комментариев в связи с указанными событиями.

Монастырский комплекс Давид-Гареджи, расположенный на границе двух стран, состоит из пещер, высеченных в скалах. Часть комплекса находится на азербайджанской стороне, на территории Агстафинского района, часть - на грузинской, что периодически становится предметом территориальных споров. В 2007 году комплекс пещер, охватывающий часть цикла "Кешикчидаг" на территории Азербайджана, был объявлен Государственным историко-культурным заповедником. С 1996 года ведутся работы по делимитации азербайджано-грузинской госграницы, протяженность которой составляет 480 км, из них согласованы 314 км. Последний раз комиссия по делимитации госграницы собиралась в конце мая в Баку.